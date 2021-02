Ukraina nie chce szczepionek z Rosji, ale nadal z nią handluje

– Wiemy, że nie została jeszcze dopuszczona do użytku przez niezależne międzynarodowe instytucje. Ale przede wszystkim chodzi o to, że Sputnik V to propagandowy i geopolityczny projekt Kremla, część strategii Putina. Medycyna tu gra drugorzędną rolę – mówi „Rzeczpospolitej" Wołodymyr Fesenko, czołowy ukraiński politolog.