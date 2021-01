Chorzy na schizofrenię częściej umierają na COVID-19?

Z grupy wszystkich pacjentów chorych na koronawirusa, 864 zmarło lub zostało wypisanych do hospicjum w ciągu 45 dni od postawienia diagnozy.

Z badań wyszło zatem, że schizofrenia okazała się drugim co do wielkości - po wieku - czynnikiem ryzyka śmierci.

Dla porównania, pacjenci w wieku od 45 do 54 lat byli 3,9 razy bardziej narażeni na śmierć z powodu COVID-19 niż pacjenci młodsi (ryzyko to podwajało się co 10 lat po 54 roku życia), niezależnie od tego, czy mieli zaburzenia psychiczne. U pacjentów z niewydolnością serca lub cukrzycą stwierdzono odpowiednio 1,65 razy i 1,28 razy większe ryzyko zgonu z powodu COVID-19.