Niemcy liczą na szybkie wprowadzenie certyfikatu covidowego

Parlament Europejski przegłosował stanowisko w sprawie unijnego certyfikatu szczepionkowego. Aby propozycja stała się prawem, wymagane jest jeszcze uzgodnienie wspólnego stanowiska przez PE i unijną Radę, czyli rządy państw UE.

Powinno to nastąpić w najbliższych tygodniach. Równolegle Komisja Europejska przygotowuje platformę informatyczną, która ma technicznie umożliwić funkcjonowanie unijnego certyfikatu poświadczającego zaszczepienie. Z zapowiedzi KE wynika, że platforma będzie w maju testowana w większości państw UE, tak żeby w połowie czerwca stała się w pełni operacyjna.

Niemcy liczą, że certyfikat zostanie szybko wprowadzony. - Jest to ważne nie tylko dla krajów zależnych od turystyki, ale dla nas wszystkich: to jasny sygnał dla swobody przemieszczania się i mobilności w Unii Europejskiej - powiedział niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth przed spotkaniem ze swoimi unijnymi odpowiednikami we wtorek w Brukseli.

- Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni uda się osiągnąć rozsądne porozumienie między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą - dodał. Roth.