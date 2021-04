Współtwórca szczepionki AstraZeneca broni preparatu. „Zakrzepy nie do wykrycia”

Hill zapytany, czy był zaskoczony doniesieniami o przypadkach zakrzepów krwi w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemczech i innych krajach, powiedział, że tak niezwykle rzadkie skutki uboczne nie pojawiłyby się nawet w badaniach prowadzonych na dużą skalę, z udziałem dziesiątek tysięcy uczestników.

- Nikt nie jest w stanie wykryć czegoś, co występuje u jednej osoby na 300 tysięcy i być może powoduje śmierć jednej osoby na milion, jeśli prowadzi się badania na 10 tys. - 20 tys. osobach - zauważył.

- Te bardzo, bardzo rzadkie skutki uboczne są bardzo trudne do wychwycenia w przypadku jakiejkolwiek szczepionki. Dobrze, że możemy je teraz wykryć - ponieważ dane w Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach są zbierane niezwykle szybko - tłumaczył.

Naukowiec powiedział, że potencjalny mechanizm, stojący za możliwym związkiem między szczepionką a rzadkimi powikłaniami, jest „przedmiotem intensywnych badań prowadzonych przez wiele grup na całym świecie”. - To może zająć dużo czasu, ale nie musi - powiedział. - Myślę, że będziemy w stanie to zrobić dość szybko i miejmy nadzieję, że opracujemy schemat szczepień lub podejście, które pozwoli skutecznie całkowicie uniknąć tego problemu. Ale zanim do tego dojdziemy, musimy (...) dowiedzieć się więcej - stwierdził Adrian Hill.