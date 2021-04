Członek Rady Medycznej: Już w styczniu namawiałem ministra na rezygnację z masek na dworze

- Jedyne badanie, które się pojawiło w ostatnim tygodniu, które jest istotne epidemiologicznie to to, że na zewnątrz nie dochodzi do istotnej liczby zakażeń. Czyli to noszenie masek na dworze możemy powiedzieć że jest bez sensu - powiedział niedawno w RMF FM członek doradzającej premierowi w sprawie koronawirusa Rady Medycznej, prof. Miłosz Parczewski, specjalista chorób zakaźnych.

W środę o noszenie maseczek na zewnątrz został zapytany Adam Niedzielski. - Tak, oczywiście, rozmawiamy i dyskutujemy na ten temat - odpowiedział.

- Głównym kryterium, które będzie decydowało o tym czy maseczki na zewnątrz będą noszone, jest po prostu częstotliwość zakażeń, częstotliwość zachorowań, bo to będzie na pewno głównym parametrem. I w perspektywie tygodnia, czyli w przyszłą środę, również odniesiemy się do tego zagadnienia - zapowiedział minister zdrowia.

Zdaniem prof. Roberta Flisiaka „noszenie maseczek na zewnątrz to nadmiar tego, co powinniśmy egzekwować w celu zapewnienia bezpieczeństwa”. - Oczywiście ta argumentacja rządu jest cały czas przytaczana, ale tak naprawdę po stronie państwa stoi egzekwowanie noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych - mówił lekarz w Radiu Maryja.