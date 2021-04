Niemcy. Pielęgniarka podała sól fizjologiczną zamiast szczepionki

Sól fizjologiczna to nieszkodliwa substancja i nie ma zagrożenia dla zdrowia osób, którym została wstrzyknięta - powiedział w niedzielę Matthias Pulz, odpowiadający za zdrowie w rządzie Dolnej Saksonii.

Pielęgniarka z powiatu Friesland chciała sprawę zatuszować. Sven Ambrosy z władz powiatu powiedział, że sprawa jest „głęboko szokująca”. W związku z incydentem wprowadzono zasadę „czworga oczu” przy przygotowaniu szczepionek. - Nikt już nie zostanie sam ze szczepionką, więc takie tuszowanie nie będzie już możliwe - powiedział.

Oskarżona to dyplomowana pielęgniarka w wieku około 40 lat. O tym, że ma być zwolniona, poinformował Niemiecki Czerwony Krzyż. Policja we współpracy z miejscową prokuraturą prowadzą dochodzenie, mające sprawdzić m.in., czy nie był to pojedynczy incydent.

Władze zapewniają, że osoby, którym wstrzyknięto sól fizjologiczną, zostaną szybko zaszczepione preparatem Pfizer/BioNtech.