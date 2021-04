Koronawirus. Czy szczepienie zmniejsza transmisję wirusa? Nowe badanie

Zaszczepione pierwszą dawką osoby, które zakaziły się koronawirusem co najmniej trzy tygodnie po jej otrzymaniu, zakażały wirusem innych domowników od 38 do 49 proc. rzadziej, niż osoby niezaszczepione, które zakaziły się koronawirusem - wynika z analizy badaczy z Public Health England.

Dr Peter English, emerytowany konsultant ws. kontroli chorób zakaźnych twierdzi, że autorzy badania mogli nawet niedoszacować efektu szczepionek na transmisję.

- To bardzo ważne ustalenia. To kolejny powód, by mieć nadzieję, że szczepionki mogą rzeczywiście przyczynić się do osiągnięcia odporności stadnej - stwierdził.

Badaniem objęto 57 tysięcy osób mieszkających w 24 tysiącach różnych gospodarstw domowych, które miały kontakt z zaszczepioną osobą.

Grupę tę porównano z grupą kontrolną obejmującą blisko milion osób.