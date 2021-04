Hołownia zaszczepiony 90 km od domu. „Przejechałbym nawet 1090”

Jak wynika z jego wpisu, były kandydat na prezydenta był jednym z tych, którzy w czwartek skorzystali na niespodziewanym otwarciu zapisów na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób w wieku 40-59 lat. Decyzję podjęto w związku ze spadkiem dynamiki zapisów wśród osób powyżej 60. roku życia. Ostatecznie rejestrację zawieszono, a osoby, które zapisały się na kwiecień, mają otrzymać nowe terminy szczepień w maju. Nie dotyczy to jednak tych, których termin szczepienia wypadł do 5 kwietnia. Szef KPRM Michał Dworczyk stwierdził, że zastąpienie ich osobami starszymi jest w tym momencie niemożliwe.

„Upewniłem się jeszcze wczoraj dzwoniąc na infolinię - jeśli moja rezygnacja mogłaby dać szansę na szczepienie jakiemuś seniorowi - z radością ustąpię. Usłyszałem, że to tak nie działa, że albo przyjadę, albo będzie wolny termin i ryzyko zmarnowania dawki” - tłumaczył na Facebooku Hołownia. Dodał, że w Starej Błotnicy (wieś w położona w województwie mazowieckim) spotkał „samych warszawiaków, też z tego czwartkowego rozdania”.

Hołownia pozdrowił „wszystkich pracowników Ochrony Zdrowia, którzy pracują w te Święta szczepiąc nas, opiekując się naszymi bliskimi w szpitalach, dyżurując w pogotowiu, badając próbki w laboratoriach, zaopatrując w to co niezbędne w aptekach, i wszystkich Służb dbając o nasze bezpieczeństwo”. „Jesteście wspaniali! Potrzebujemy Was, dziękujemy Wam, jak najszybciej wracajcie do swoich bliskich, wszystkim Wam - dobrych Świąt!” - napisał.

Po czwartkowym zamieszaniu lider Polski 2050 krytykował rząd. - Kto decyduje o naszym życiu i śmierci w 38-milionowym kraju? To banda gamoni, przy których gang Olsena to profesjonaliści. Porażająca niekompetencja. Za takie rzeczy w innych krajach leci nie tylko jeden minister, ale i cały rząd - mówił na konferencji prasowej.

- To, co dzisiaj się stało to koronny dowód na to, że rządowi Zjednoczonej Prawicy, że produktowi o nazwie Zjednoczona Prawica właśnie skończył się termin przydatności i dalsze użytkowanie go może grozić naprawdę ciężkim zatruciem i komplikacjami zdrowotnymi - przekonywał w czwartek Szymon Hołownia.