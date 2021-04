Posłanki Razem apelują o zasiłek lockdownowy w wysokości 100 proc. pensji

Zgodnie z decyzją rządu, od 27 marca do 9 kwietnia w Polsce zamknięte są m.in. żłobki i przedszkola. W środę minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o przedłużeniu wprowadzonych ograniczeń do 18 kwietnia. - Trzeba się liczyć, że w okresie majówki również będą obecne obostrzenia - ostrzegł.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8 w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu Covid-19 oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez te placówki w związku z ograniczeniem ich funkcjonowania.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru. Nie wlicza się go do 60-dniowego okresu „zwykłego" zasiłku opiekuńczego przysługującego w roku kalendarzowym. Finansowany jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i nie obciąża budżetu pracodawców. Nawet gdy pracodawca wypłaca zasiłek, to pomniejsza o jego kwotę składki, które powinien odprowadzić do ZUS.