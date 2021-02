Prof. Gut: Amantadyna? To, że coś nie wywołuje negatywnych skutków, nie znaczy, że działa

W ostatnim czasie w „British Journal of Pharmacology” i „Thrombosis and Haemostasis” opublikowano wyniki badań nad heparyną jako potencjalnym leku na Covid-19. Naukowcy stwierdzili, że heparyna m.in. destabilizuje białko spike, którego koronawirus używa do wniknięcia w ludzkie komórki. Skuteczność terapii potwierdzono w modelowaniu komputerowym oraz podczas badań nad żywym wirusem.

- Przeżyłem już tyle informacji o tym, co może być lekarstwem na koronawirusa, że radziłbym bardzo ostrożne podejście do tego typu informacji - powiedział, w reakcji na te doniesienia, prof. Włodzimierz Gut. - Heparyna ma pewne działanie rozrzedzające, różne inne działania, ale już byśmy mieli prawie wszystkich wyleczonych z koronawirusa, gdyby tak było do końca - tłumaczył w Polskim Radiu 24.