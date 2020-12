Czy koronawirus rzeczywiście nie szkodzi dzieciom?

Choć najmłodsi zwykle przechodzą infekcję koronawirusem bezobjawowo, odległe skutki zakażenia potrafią być niebezpieczne. Lekarze na całym świecie informują o przypadkach PIMS-TS, pediatrycznego wieloukładowego zespołu zapalnego. Jest to reakcja immunologiczna organizmu przypominająca zespół Kawasakiego. Choroba ujawnia się od dwóch do czterech tygodni po Covid i objawia się trwającą minimum trzy dni wysoką gorączką. W przebiegu choroby dochodzi do groźnych zaburzeń kardiologicznych, niewydolności serca i zmian w naczyniach. Dziecko ma tez objawy ze strony przewodu pokarmowego i jest odwodnione. Choroba atakuje wiele układów w organizmie dziecka i wymaga specjalistycznej pomocy.

