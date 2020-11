Szef WHO: Sama szczepionka nie zakończy pandemii COVID-19

Amerykańska firma Moderna ogłosiła, że opracowywana przez nią szczepionka na koronawirusa ma skuteczność wynoszącą 94,5 proc. Wcześniej firma Pfizer informowała, że jej szczepionka ma 90 proc. skuteczności.

Eksperymentalna szczepionka na koronawirusa firmy Moderna. Są wyniki skuteczności

Jak poinformowano, szczepionka Moderny wymaga podania dwóch dawek w odstępie 28 dni. W Stanach Zjednoczonych jedna dawka ma kosztować ok. 25 dolarów (94 zł). Moderna ma w nadchodzących tygodniach wystąpić do amerykańskich władz o zgodę na dopuszczenie swojej szczepionki na koronawirusa do użycia.

- Od wybuchu pandemii koronawirusa wiedzieliśmy, że szczepionka odegra kluczową rolę w opanowaniu kryzysu. Ale należy podkreślić, że szczepionka uzupełni, a nie zastąpi inne narzędzia, które stosujemy - oświadczył dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.