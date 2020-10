Testy szczepionki wciąż wstrzymane w USA. Nie wiadomo dlaczego

- Przyjrzymy się wszystkim danym i podejmiemy decyzję, kiedy będziemy mieć dostępne wszystkie dane dotyczące tego czy szczepionka jest bezpieczna i efektywna - podkreślił.

Hahn zastrzegł, że nie może mówić o "specyficznych kwestiach", które mogą się wiązać z testami szczepionki przygotowanej przez AstraZeneca.

- To, co mogę powiedzieć, to to, że FDA wykonuje pracę z poszanowaniem wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem i skutecznością produktów medycznych - dodał.

Rzecznik AstraZeneca poinformował wcześniej CNN, że w Wielkiej Brytanii, Brazylii i RPA testy szczepionki AstraZeneca zostały wznowione.