Hejt na lekarzy. Nie chcą się bawić z ich dziećmi

W poniedziałek Porozumienie Chirurgów zaapelowało do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o powołanie przy Ministerstwie Sprawiedliwości komórki do walki z agresją wobec lekarzy.

– Na razie żaden z członków nam ich nie zgłaszał. Spośród 357 spraw, którymi w kwietniu zajmowały się prawniczki dyżurujące na naszej covidowej infolinii, żadna nie dotyczyła hejtu – mówi dr Jankowski. – Nie zmienia to jednak faktu, że docierają do nas informacje o przykrych zachowaniach wobec lekarzy i ich rodzin. Czyichś dzieci nie chciano zapisać do przedszkola, córka lekarki dowiedziała się, że jej koleżanki potajemnie spotykają się w domu jednej z nich, ale jej nie zaproszą, bo „przenosi wirusa”. Jednak takie sytuacje to krople w morzu pomocy i życzliwości wobec lekarzy – zaznacza.