EnergaCamerimage: Świat się zmienia, mechanizmy trwają

W ostatnich latach przez ekrany przechodzi fala filmów, w których historia jawi się jak teraźniejszość, zmieniają się kostiumy, ale mechanizmy zostają. Chilijsko-hiszpańskiego reżysera Alejandro Amenabara zawsze interesowały mechanizmy narastania fanatyzmu. Autor wzruszającej opowieści o eutanazji „W stronę morza", ma na koncie także „Agorę" rozgrywającą się w V wieku n.e. Żądni władzy chrześcijanie, jeszcze niedawno prześladowani, teraz czują swoją siłę. Burzą stary porządek, narzucają nową wiarę, dyktują prawa. Amenabar pokazywał, jak ideologie wdzierające się do życia zwyczajnych ludzi sprawiają, że społeczeństwo dzieli się i radykalizuje.

W filmie „While at War" wrócił do tego tematu, obserwując początek wojny domowej w Hiszpanii. Stary filozof i pisarz Miguel de Unamuno był wielkim zwolennikiem systemu republikańskiego, potem jednak zaczął go krytykować. W 1936 r. w Salamance pełnił funkcję rektora uniwersytetu i członka rady miejskiej.