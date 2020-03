Budżet powinien sypnąć kasą?

„Przypomina się mi dyskusja z kryzysowego 2008 roku: ówczesny minister finansów twierdził, że za wszelką cenę trzeba utrzymać deficyt poniżej 3 proc. PKB w 2009 i ciąć wydatki (sic!), żeby „utrzymać wiarygodność na rynkach finansowych, podtrzymać wzrost (sic!) i wejść do euro:-)" napisał w czwartek na Twitterze Marcin Piątkowski, ekonomista Banku Światowego.

Dalej pisze, że „w praktyce, w 2009-10 deficyt sektora publicznego skoczył o prawie 8 proc. PKB (zamiast planowanych 3 proc.), co uratowało naszą gospodarkę i stworzyło „zieloną wyspę". Chociaż COVID to nie globalny kryzys finansowy, to może jednak wykorzystamy lekcje z tej historii?" – pyta retorycznie.

Czytaj także: Budżet balansuje na cienkiej linii, wszystkie bufory wyczerpane