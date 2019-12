Donald Trump może ustrzelić brexit

To był czas, kiedy przewaga torysów nad laburzystami w sondażach przekraczała 20 pkt proc. Jednak poniedziałek przyniósł kolejny pakiet sondaży, które wskazują na błyskawicznie topniejącą różnicę między dwoma głównymi partiami kraju. W jednym z nich, przeprowadzonym przez instytut BMG, wynosi ona już ledwie 6 pkt proc.: 39 proc. dla torysów, 33 proc. dla laburzystów.

Rosnącego poparcia dla laburzystów nie powstrzymało nawet ostrzeżenie wielkiego rabina Londynu Ephraima Mirvisa przed antysemityzmem Corbyna oraz wywiad, jakiego udzielił w ubiegłym tygodniu BBC, w którym odmówił ustosunkowania się do tych zarzutów.

Eksperci University College London (UCL) ostrzegli w opublikowanym w poniedziałek raporcie, że w takim wypadku premier będzie musiał zgodzić się na przeprowadzenie powtórnego referendum w sprawie rozwodu z Unią w zamian za poparcie innych ugrupowań dla rozwodu z Unią. To byłby kompromis z Corbynem, który na razie twierdzi, że w razie przejęcia władzy w ciągu trzech miesięcy raz jeszcze renegocjuje umowy z Brukselą, a później podda ją pod powszechne głosowanie. Na razie szef rządu wyklucza jednak organizację powtórnego referendum. Uważa, że byłoby to sprzeczne z podstawowymi zasadami demokracji, które nie pozwalają odwrócić raz wydanego przy urnach wyroku narodu.

Katastrofę wyborczą torysów może przybliżyć przyjazd w poniedziałek do Londynu na spotkanie przywódców NATO Donalda Trumpa. Amerykański prezydent, polityk znienawidzony przez znaczną część brytyjskiej opinii publicznej, w przyszłości wielokrotnie interweniował w krajową politykę Wielkiej Brytanii. Mówił, że Johnson powinien wejść w koalicję z Farage'em, ostrzegał, że „Brytyjczycy skończą fatalnie", jeśli wybory wygra Corbyn, zapewniał także, że układ rozwodowy wynegocjowany przez Johnsona w Brukseli jest niekompatybilny z ewentualnym porozumieniem o wolnym handlu między USA i Wielką Brytanią.

Najgroźniejsza dla torysów okazała się jednak deklaracja prezydenta, że Narodowy System Zdrowia (NHS) będzie po brexicie przedmiotem amerykańsko-brytyjskich rokowań. To woda na młyn Jeremiego Corbyna, który od miesięcy ostrzega, że gdy amerykańskie koncerny uzyskają dostęp do refundacji leków, ich ceny gwałtownie poszybują do góry.