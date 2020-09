Biden grozi Wielkiej Brytanii brakiem umowy o handlu z USA

"Nie możemy pozwolić, aby Porozumienie wielkopiątkowe, które przyniosło pokój Irlandii Północnej, stało się ofiarą brexitu" - napisał Biden na Twitterze.

We can’t allow the Good Friday Agreement that brought peace to Northern Ireland to become a casualty of Brexit.



Any trade deal between the U.S. and U.K. must be contingent upon respect for the Agreement and preventing the return of a hard border. Period. https://t.co/Ecu9jPrcHL