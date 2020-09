Johnson: Umowa z UE do 15 października, albo brak umowy AFP

Wielka Brytania daje UE czas do 15 października na zawarcie umowy ws. wolnego handlu między Londynem a Brukselą. Jeśli takiej umowy nie da się do tego czasu zawrzeć, wówczas "obie strony powinny to zaakceptować" - ma oświadczyć w poniedziałek premier Boris Johnson zgodnie z informacjami przekazanymi przez jego kancelarię.