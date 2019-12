Von der Leyen: Negocjacje z Wielką Brytanią mogą być dłuższe

Okres ten może być przedłużony o rok lub dwa - ale taką możliwość odrzuca Boris Johnson. Przedstawiona przez niego na forum Izby Gmin i przyjęta w drugim czytaniu ustawa ws. wyjścia (z UE), wyklucza możliwość zwrócenia się przez brytyjski rząd z prośbą do Unii o przedłużenie okresu przejściowego w relacjach Wielkiej Brytanii z Unią.

Tymczasem von der Leyen w rozmowie z "Les Echos" przyznaje, że obie strony powinny "poważnie przemyśleć czy dały sobie wystarczająco dużo czasu na wynegocjowanie nowej umowy handlowej i wypracowanie porozumień w kilku innych kwestiach".

- Byłoby rozsądne oszacować sytuację do połowy roku i potem, jeśli będzie to konieczne, porozumieć się co do przedłużenia okresu przejściowego - podkreśla szefowa KE.

Według Borisa Johnsona Wielka Brytania jest w stanie wynegocjować porozumienie handlowe z UE do końca 2020 roku. Johnson uważa, że przedłużanie okresu przejściowego jest bezzasadne.

Jednak von der Leyen mówiła już wcześniej, że harmonogram jest "ekstremalnie napięty".