Brexit Party oskarża torysów: oferowali pracę za rezygnację

Lider Brexit Party w rozmowie ze Sky News stwierdził, że kandydaci z jego ugrupowania są zastraszani. Mówił o przychodzących do nich „tysiącach telefonów i e-maili”. ony. Tysiące telefonów, e-maili.

- Nawet urzędnicy z Downing Street 10 (dzwonili) do kandydatów i oferowali im pracę, jeśli się wycofają - stwierdził. - Czyni nas to bardziej podobnymi do Wenezueli niż Wielkiej Brytanii - dodał, oceniając to jako „najbardziej niezwykłe nadużycie całego procesu demokratycznego”.

W udostępnionym później w mediach społecznościowych nagraniu Farage powiedział, że że propozycje miano złożyć ośmiu ważnym politykom jego partii.