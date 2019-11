Brexit: Corbyn odmawia odpowiedzi, czy chce pozostanie w UE

Podczas programu w BBC Jeremy Corbyn był naciskany, by udzielił jasnej odpowiedzi w sprawie swojego stosunku do brexitu.

Zapytany o swoje stanowisko w tej sprawie, odpowiedział, że chciałby mieć bliskie stosunki z UE w przyszłości.

- Oddamy tę decyzję w ręce Brytyjczyków. Do takiego wniosku doszliśmy w Partii Pracy - powiedział.

W zeszłym miesiącu projekt umowy o wystąpieniu z UE przeszedł pierwsze głosowanie w Izbie Gmin - co nie udało się wcześniej żadnemu innemu planowi - gdy posłowie poparli go większością 329 do 299. Chwilę później jednak parlamentarzyści odrzucili (322 do 308 głosów) harmonogram błyskawicznych prac, które umożliwiłyby wyjście Wielkiej Brytanii z UE już na koniec października.