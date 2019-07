Przed wizytą w Szkocji Boris Johnson chwali unię. Brytyjską

Johnson, który objął stanowisko szefa rządu 24 lipca wielokrotnie deklarował, że doprowadzi do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE 31 października - nawet, gdyby oznaczało to brexit bez umowy. To ostatnie rozwiązanie ma jednak wielu przeciwników w Partii Konserwatywnej. Niektórzy z nich obawiają się, że twardy brexit może doprowadzić do rozpadu Wielkiej Brytanii i oderwania się od niej Szkocji oraz Irlandii Północnej.

Poniżej dalsza część artykułu