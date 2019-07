Crawford Falconer: Wielka Brytania będzie miała więcej do powiedzenia ws. handlu w związku z brexitem

Falconer twierdzi, że w momencie, gdy obejmował stanowisko, Wielka Brytania miała "bardzo mało do powiedzenia" ws. handlu. Jednak - jak dodaje - sytuacja "zmienia się gwałtownie, a będzie zmieniać się jeszcze gwałtowniej" w związku z brexitem.

Innego zdania jest Sam Love, badacz z Centre for European Reform i członek rządowej Strategicznej Grupy Doradców ds. Handlu, który uważa, że o ile dotychczas Wielka Brytania "była postrzegana jako bastion wolnego handlu", to brexit "jest widziany jako przejaw protekcjonizmu - tworzymy bariery celne między nami a największym rynkiem zbytu". - Istnieją nadzieje, że Wielka Brytania wróci do swojej roli (jako bastionu wolnego handlu - red.) w przyszłości, ale - mówiąc szczerze - dopóki nie uregulujemy naszej relacji z UE, ludzie będą wstrzymywać oddech - twierdzi Lowe.

Falconer jest innego zdania - jak mówi dotychczas "postrzegał jako anomalię iż piąta największa gospodarka świata ma naprawdę mało do powiedzenia, ma mały wpływ na system handlu międzynarodowego".

- Ale to się zmieni i już się zmienia - zapewnia.

Obecnie Falconer zajmuje się szkoleniem urzędników brytyjskiej administracji w zakresie tworzenia ram polityki handlowej i prowadzenia negocjacji ws. handlowych. Jest również odpowiedzialny za program zatrudniania nowych urzędników, którzy w przyszłości będą prowadzić negocjacje handlowe.

- Nie chodzi tylko o znalezienie negocjatorów, ale również o pracę z sektorem prywatnym w kraju i za granicą, aby promować brytyjskie interesy - podkreśla.

Falconera wspiera minister ds. handlu Liam Fox, który mówi, że chce zainteresować młodych ludzi kwestiami związanymi z polityką handlową, aby zaczęli postrzegać taką pracę jako "pożądaną wizję kariery".