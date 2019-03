"Odwołać brexit". Brytyjczycy masowo podpisują petycję

Już ponad 740 tys. obywateli Wielkiej Brytanii podpisało petycję do rządu z żądaniem uchylenia art. 50. Liczba podpisów gwałtownie wzrosła po tym, jak May w namiętnym przemówieniu obwiniła parlamentarzystów o niezdecydowanie w sprawie zasad wyjścia z UE - pisze londyńska popołudniówka "Evening Standard".

- Do tej pory parlament zrobił wszystko co mógł, aby odłożyć decyzję. Dotychczas parlamentarzyści byli gotowi powiedzieć tylko czego nie chcą - powiedziała May we wczorajszym orędziu.

May zagroziła też, że jeśli parlamentarzyści zażądają, by przełożyć brexit na okres późniejszy niż 30 czerwca - złoży dymisję.

Jeszcze wczoraj wieczorem pod petycją o odwołanie art. 50 Traktatu Lizbońskiego na specjalnej rządowej platformie widniało ok. 300 tys. podpisów.

Po tym, jak Theresa May obwiniła parlamentarzystów o brak zdecydowania co do ustaleń brexitowych oraz musiała błagać Unię Europejską o przełożenie co najmniej do 30 czerwca wyjścia Londynu z UE, liczba podpisów zaczęła gwałtownie wzrastać.

Dziś o godz. 12.35 było ich już 759 tysięcy, a liczba wciąż rośnie. Strona co chwila ulega awarii. Pojawia się komunikat, ze petycja jest chwilowo niedostępna, ale trwają prace nad jej przywróceniem.

"Rząd wielokrotnie twierdzi, że wyjście z UE to 'wola ludu'. Musimy położyć kres temu twierdzeniu, udowadniając siłę poparcia dla pozostania w UE. 'Głos ludu' może się już nie zdarzyć, więc zagłosuj teraz" - czytamy w petycji.

Aby petycja została rozpatrzona, musi się pod nią znaleźć 100 tysięcy podpisów.