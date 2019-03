Brexit: Rząd Theresy May nie ma jeszcze wystarczającego poparcia

- Brytyjski rząd nie ma jeszcze poparcia wystarczającej liczby parlamentarzystów, aby wygrać głosowanie nad umową z Brukselą - poinformował minister finansów Philip Hammond

Członek rządu Theresy May zaznaczył jednocześnie, że "znaczna liczba" polityków zaczęła się zwracać w stronę planu wynegocjowanego przez premier.

May ma w najbliższym tygodniu przedstawić swój plan parlamentowi na trzecie głosowanie, ale Hammond powiedział, że będzie on kontynuowany tylko wtedy, gdy rząd uzna, że może wygrać.

Czytaj także:

Corbyn: Umowa May? Poprzemy, jeśli będzie referendum

Szwedzki minister: Co z Brytyjczykami po twardym brexicie? Nie wiem

- To, co wydarzyło się od ostatniego wtorku, to fakt, że znaczna liczba kolegów, w tym kilku bardzo prominentnych zmieniło swoje poglądy na ten temat i zdecydowało, że alternatywy są dla nich nie do pomyślenia. Po refleksji uważają, że porozumienie osiągnięte przez May jest najlepszym rozwiązaniem ws. brexitu - powiedział w rozmowie z BBC.

Przyznał jednocześnie, że rząd jeszcze nie zdobył w tej kwestii wystarczającej liczby głosów.

12 marca parlamentarzyści odrzucili porozumienie May 149 głosami.