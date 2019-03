Szwedzki minister: Co z Brytyjczykami po twardym brexicie? Nie wiem

Szwedzki minister ds. unijnych Hans Dahlgren w rozmowie z thelocal.se przyznał, że "nie jest w stanie zagwarantować jaki status będą mieli Brytyjczycy w Szwecji rok po ewentualnym brexicie bez umowy". Dahlrgen dodał jednak, że jest pewien, iż "z wszystkimi problemami uda się uporać".

- Nie chcemy, aby to się stało (twardy brexit - red.). Ale jeśli się stanie, a istnieje poważne ryzyko, że tak może być, czujemy, że jesteśmy dość dobrze przygotowani na taką sytuację - powiedział Dahlgren.

- To nie znaczy, że obędzie się bez problemów - dodał.

Wcześniej media informowały, że Szwecja zaproponuje roczny okres przejściowy w przypadku twardego brexitu - w tym czasie obywatele Wielkiej Brytanii i ich rodziny będący rezydentami w Szwecji będą mogli jeszcze przez rok mieszkać i pracować w tym kraju na warunkach sprzed brexitu.

Na pytanie co stanie się po upływie roku, Dahlgren przyznał, że "to nie jest na razie jasne". - Coś będziemy musieli wypracować po tym okresie. Jest wiele krajów poza UE i nie każdy z nich jest objęty tymi samymi regułami, a więc to coś, co będziemy musieli negocjować - dodał.

- Podczas okresu przejściowego nic się nie zmieni. Ale po tym, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie wiemy dokładnie, jakie zasady będą obowiązywać - mówił Dahlgren dopytywany o status Brytyjczyków po twardym brexicie.

Dahlgren zapewnił jednocześnie, że "w czasie negocjacji rząd Szwecji podejmie wszelkie wysiłki, aby zapewnić Brytyjczykom łatwość w dostępie do Szwecji".

Minister zaznaczył jednocześnie, że na razie Szwecja nie może negocjować na ten temat z Londynem, ponieważ jak dotąd do twardego brexitu nie doszło, a UE obecnie nadal negocjuje z Wielką Brytanią ws. umowy brexitowej więc "nie można prowadzić podwójnych negocjacji".