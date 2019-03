Corbyn: Umowa May? Poprzemy, jeśli będzie referendum

Trzecie głosowanie w Izbie Gmin na temat umowy brexitowej może zostać przełożone na ostatni tydzień marca, jeżeli rząd nie będzie miał przekonania, że może doprowadzić do przeprowadzenia umowy przez parlament - przyznał w rozmowie ze Sky News sekretarz ds. handlu zagranicznego Liam Fox.

- Byłoby trudno usprawiedliwić głosowanie, jeśli będziemy wiedzieć, że je przegramy - powiedział Fox w rozmowie z Sky News.

Zgodnie z obecnie obowiązującym harmonogramem Wielka Brytania powinna opuścić UE 29 marca. Gdyby głosowanie nie odbyło się w nadchodzącym tygodniu, wówczas oznaczałoby to, że do głosowania ws. umowy brexitowej doszłoby w tygodniu, w którym miało dojść do brexitu.

14 marca Izba Gmin przyjęła uchwałę, w której upoważnia rząd do zwrócenia się do UE z prośbą o przełożenie terminu brexitu. Uchwała przewiduje, że gdy Izba Gmin przyjmie umowę May w trzecim głosowaniu, wówczas brexit opóźniłby się do 30 czerwca. W innym przypadku - jak ostrzegała sama May - opóźnienie będzie znacznie większe "o ile do brexitu w ogóle dojdzie".

Umowa May została już odrzucona przez Izbę Gmin 15 stycznia i 12 marca.

Jeremy Corbyn, lider opozycji, zapowiedział, że będzie rekomendował swoim parlamentarzystom głosowanie za umową May, jeśli zostałaby ona następnie poddana referendum w Wielkiej Brytanii. Corbyn dodał, że jeśli May po raz trzeci przegra głosowanie ws. swojej umowy Partia Pracy ponownie przedstawi wniosek o wotum nieufności wobec szefowej brytyjskiego rządu.

- Spodziewam się, że umowa znów przegra (w Izbie Gmin) - mówił Corbyn w Sky News. - Będzie to moment, w którym wniosek o wotum nieufności będzie właściwy. W tym momencie musimy przyznać, że potrzebujemy wyborów (do Izby Gmin) - dodał.

Tymczasem na łamach "Sunday Telegraph" premier Theresa May apeluje do parlamentarzystów Izby Gmin o "honorowy kompromis" ws. brexitu.

May podkreśla, że jeśli Izba Gmin przyjmie jej umowę wówczas opóźnienie brexitu będzie "krótkie". "To nie będzie idealne rozwiązanie - mogliśmy i powinniśmy opuścić UE 29 marca" - dodaje. "Alternatywa, jeśli parlament nie zgodzi się na porozumienie, będzie znacznie gorsza" - dodaje. Według May będzie "symbolem zbiorowej porażki brytyjskiego parlamentu", jeśli opóźnienie brexitu będzie oznaczało, że Wielka Brytania będzie musiała przeprowadzić wybory do Parlamentu Europejskiego, niemal trzy lata po referendum ws. wyjścia z UE.