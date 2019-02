May chce brexitu 29 marca. Irlandia: Bez zmian ws. backstopu AFP

Theresa May na łamach "Sunday Telegraph" pisze, że jest "zdeterminowana, by do brexitu doszło w wyznaczonym terminie" - czyli 29 marca. Dodaje, że będzie renegocjować kwestię zapisanego w umowie ws. brexitu backstopu.