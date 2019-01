Królowa nalega: Znajdźcie płaszczyznę porozumienia

Królowa Elżbieta II wezwała Brytyjczyków do poszanowania różnych punktów widzenia i szukania wspólnej płaszczyzny porozumienia. Jej słowa interpretowane są jako apel o porozumienie w sprawie brexitu.

Słowa królowej padły podczas wystąpienia w Instytucie Kobiet w Sandringham i wzbudziły powszechne zdziwienie - królowa przez prawie 70 lat swojego panowania z determinacją zachowywała apolityczność - jedną z głównych zasad brytyjskiej monarchii.

- Gdy szukamy nowych odpowiedzi we współczesnym świecie, wolę wypróbowane i sprawdzone metody: rozmowę, poszanowanie różnych punktów widzenia, szukanie wspólnego gruntu i zachowanie szerszej perspektywy - powiedziała królowa.

- Nawet przy najgłębszych różnicach pierwszym krokiem do porozumienia jest szacunek dla drugiej osoby - dodała Elżbieta II.

Królowa odbywała coroczną wizytę w Instytucie Kobiet - stowarzyszeniu liczącym 220 tysięcy wolontariuszy.

Była to jedna z niewielu aluzji do sytuacji politycznej, jaka wyszła z ust królowej. Ostatnio zdarzyło się to w 2014, przed szkockim referendum niepodległościowym, gdy zwróciła się do Szkotów o "głębokie zastanowienie".

Brytyjski kanclerz skarbu Philip Hammond, pytany w Davos o apel królowej, stwierdził, że tkwi w słowach monarchini głęboka mądrość.

- Nie sądzę, aby ktokolwiek był zaskoczony bronieniem przez królową poglądu, że we wszystkich kontrowersyjnych sprawach powinniśmy szukać kompromisu, płaszczyzny porozumienia, wspólnej drogi naprzód - powiedział.