Były premier Wielkiej Brytanii: Trzeba zatrzymać brexit

Były premier Wielkiej Brytanii, następca Margaret Thatcher na tym stanowisku, John Major, po raz kolejny zaapelował do rządu o zawieszenie procedury brexitu i przeprowadzenie drugiego referendum ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Były premier z Partii Konserwatywnej ocenił, że jedynie wycofanie się z wdrożenia artykułu 50 traktatu o UE (artykuł gwarantujący każdemu członkowi UE wyjście ze Wspólnoty) jest "rozsądnym kursem", aby uniknąć długoterminowych strat dla Wielkiej Brytanii.

Poniżej dalsza część artykułu

Major stwierdził też, że drugie referendum byłoby traktowane jako "definitywna decyzja" ws. brexitu.

"Zyski (z brexitu) są bliskie zeru" - napisał Major na łamach "Sunday Times", nawiązując do grożącego Wielkiej Brytanii twardego brexitu (może do niego dojść, jeżeli 15 stycznia Izba Gmin odrzuci porozumienie ws. brexitu wynegocjowane przez Theresę May).

"Każdemu gospodarstwu domowemu - bogatemu i biednemu - pogorszy się na wiele nadchodzących lat. Skakanie z klifu nigdy nie kończy się szczęśliwie" - dodał Major.

"W środku chaosu zawsze rozsądnie jest zatrzymać się i pomyśleć. Jedynym rozsądnym kursem jest dziś wycofanie się z artykułu 50 i zawieszenie jakiejkolwiek decyzji ws. brexitu" - podkreślił były brytyjski premier.

"To może być politycznie niewygodne, ale krótkoterminowy polityczny zamęt blednie, w porównaniu do możliwych długoterminowych szkód, które zrujnują cały nasz kraj" - dodał Major.

"Wybór między brakiem umowy a złą umową nie jest tym, na co nasz kraj powinien się zgodzić" - napisał były brytyjski premier.

Major od pewnego czasu popiera inicjatywę brytyjskiego dziennika "The Independent", który domaga się - pod hasłem "Final Say" - organizacji drugiego referendum ws. brexitu.

Były premier skrytykował też opozycyjną Partię Pracy i jej lidera, Jeremy'ego Corbyna o to, że angażuje się on jedynie w "polityczne gierki", nie proponując alternatywnego rozwiązania ws. brexitu.

Wielka Brytania ma opuścić UE 29 marca. Jednak - jak wynika z orzeczenia TSUE - przed tą datą Londyn może jednostronnie wycofać się z decyzji o wyjściu z Unii.