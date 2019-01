Szef MSZ Niemiec: Izba Gmin nie wyraziła jasno czego chce

- Nie mamy już dużo czasu, czas na prowadzenie gry zakończył się - powiedział szef niemieckiego MSZ Heiko Maas komentując odrzucenie przez Izbę Gmin wynegocjowanej przez Theresę May umowy ws. brexitu.

Umowa May została odrzucona przez Izbę Gmin m.in. głosami parlamentarzystów Partii Konserwatywnej. Za umową zagłosowało jedynie 202 parlamentarzystów - przeciw było 432.

Poniżej dalsza część artykułu

Maas zwrócił uwagę, że o ile parlamentarzyści odrzucili umowę wynegocjowaną przez May z UE, o tyle nie przedstawili żadnej nowej wizji brexitu.

- To, czego chcą parlamentarzyści w Londynie nie zostało wczoraj jasno wyrażone - ocenił szef niemieckiego MSZ podkreślając, że UE poczeka jeszcze z reakcją na wynik głosowania nad wotum nieufności dla May, do którego dojdzie w środę wieczorem i na nową propozycję jaką May, jeśli przetrwa głosowanie ws. wotum nieufności, ma przedstawić Izbie Gmin do poniedziałku.

Na pytanie czy UE może przełożyć brexit, który powinien odbyć się 29 marca, Maas odparł, że decyzję w tej sprawie musi najpierw podjąć Wielka Brytania.

- Jeśli przedstawi taki wniosek, podejdziemy do niego konstruktywnie - dodał.

Do głosowania nad wotum nieufności dla May dojdzie w środę ok. godziny 20 czasu polskiego.