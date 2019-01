Jest dokument brytyjskiego rządu ws. drugiego referendum

Z dokumentu brytyjskiego rządu, z którym zapoznało się Politico wynika, że organizacja w Wielkiej Brytanii drugiego referendum ws. brexitu zajęłaby rok.

Dokument o którym mowa, miał być przedstawiany w czasie spotkań parlamentarzystów z ministrami rządu Theresy May w tym tygodniu. Zawiera on analizę dotyczącą praktycznej strony organizacji drugiego referendum ws. brexitu, które jest jednym z rozwiązań impasu, w jakim znalazła się Wielka Brytania po odrzuceniu przez Izbę Gmin wynegocjowanej przez Theresę May z Brukselą umowy regulującej warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii (za umowa głosowało 202 parlamentarzystów - przeciw aż 435, w tym wielu polityków partii May).

Theresa May wielokrotnie podkreślała, że organizacja drugiego referendum nie wchodzi w grę, ponieważ jej rolą jest realizacja woli Brytyjczyków wyrażonej w referendum z 2016 roku - wówczas 51,89 proc. głosujących poparło brexit.

Z dokumentu opisanego przez Politico wynika, że realizacja wszystkich etapów niezbędnych do przeprowadzenia drugiego referendum, obejmujących uchwalenie specjalnej ustawy, zweryfikowanie pytania referendalnego przez Komisję Wyborczą, zaplanowanie kampanii referendalnej, a w końcu przeprowadzenie 10-tygodniowej kampanii wymagałoby roku - takie referendum mogłoby się odbyć na początku 2020 roku.

Tymczasem, zgodnie z procedurą rozpoczętą dwa lata temu na podstawie artykułu 50 traktatu o UE, Wielka Brytania ma opuścić Unię 29 marca.

Z dokumentem ws. drugiego referendum zapoznał się lider Liberalnych Demokratów Vince Cable i liderka walijskiej Plaid Cymru, Liz Saville Roberts w czasie spotkań z przedstawicielami rządu May, które rozoczęły się po odrzuceniu przez Izbę Gmin porozumienia May ws. brexitu.

Według zwolenników drugiego referendum dokument ma na celu zmniejszenie poparcia dla takiego rozwiązania.

Najwięcej czasu miałoby zająć uchwalenie wszystkich przepisów niezbędnych do przeprowadzenia referendum - przed referendum w 2016 roku zajęło to aż siedem miesięcy. Potem Komisja Wyborcza ma potrzebować aż 12 tygodni na zweryfikowanie pytania.

Drugie referendum ws. brexitu popierają Szkocka Partia Narodowa, Liberalni Demokraci, część parlamentarzystów Partii Pracy i nieliczni parlamentarzyści Partii Konserwatywnej. Kierownictwo Partii Pracy nie przekreśla ewentualnego poparcia dla takiego rozwiązania.