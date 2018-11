May: Nie jestem smutna z powodu opuszczania UE

- Jestem pełna optymizmu - tak o perspektywie funkcjonowania Wielkiej Brytanii poza UE mówiła w Brukseli brytyjska premier Theresa May.

W niedzielę przywódcy 27 państw UE przyjęli wynegocjowaną przez KE i rząd Theresy May umowę ws. warunków opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię. Umowę będzie musiał jednak ratyfikować jeszcze brytyjski parlament, co nie jest pewne w związku z silną opozycją przeciwko umowie w takim kształcie na Wyspach.

Poniżej dalsza część artykułu

- Jest w naszym narodowym interesie, byśmy mieli to za sobą - mówiła o przyjęciu umowy ws. brexitu przez brytyjski parlament May. Jej zdaniem osiągnięte z UE porozumienie ws. warunków brexitu rozpoczyna "kluczową debatę przed jednym z najważniejszych głosowań w parlamencie od wielu lat".

Mówiąc o zapisach porozumienia May podkreśliła, że zapewnia ono Wielkiej Brytanii "system imigracyjny oparty nie o to, skąd pochodzą imigranci, ale o to jakie są ich umiejętności i talenty".

Dodała, że umowa oznacza również "zakończenie z dużymi, corocznymi wpłatami do budżetu UE", a także koniec jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii".

May podkreśliła również, że na mocy porozumienia Wielka Brytania nie będzie realizować Wspólnej Polityki Rolnej.

- Wielka Brytania będzie znów niepodległym krajem wyspiarskim, z pełną suwerenną kontrolą nad swoimi wodami - zapewniła May.

Jednocześnie May odrzuciła możliwość organizacji drugiego referendum ws. brexitu.

- Opinia publiczna oczekuje, że parlament przyjmie umowę. Większość mieszkańców Wielkiej Brytanii chce zawarcia porozumienia i chce, abyśmy skupili się na kwestiach ważnych dla nich w codziennym życiu - mówiła May.

Jednocześnie brytyjska premier zapewniła, że "nie jest smutna z powodu opuszczania UE", ale zdaje sobie sprawę, że inni przywódcy europejscy są smutni z tego powodu, tak jak wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii. Sama May - jak zapewniła - wierzy, że po wyjściu z UE Londyn "zachowa dobre, bliskie partnerstwo" z Unią.

May pytana o to, co się stanie, jeśli parlament odrzuci porozumienie podkreśliła, że "nie ma tematu kolejnych negocjacji". - Mamy uzgodnione porozumienie. To jedyna umowa, która jest na stole - mówiła.

May zapewniła też, że po brexicie status Gibraltaru nie zmieni się. To reakcja na słowa premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, który stwierdził, że umowa ws. brexitu umacnia hiszpańską pozycję w kwestii Gibraltaru, brytyjskiej enklawy na Półwyspie Iberyjskim.