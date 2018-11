Przewodnicząca Izby Gmin zostaje przy May

Przewodnicząca Izby Gmin Andrea Leadsom, która jest jednocześnie Lordem Przewodniczącym Rady, dzięki czemu zasiada w gabinecie premier Theresy May zapewniła, że nie zamierza opuścić gabinetu.

Leadsom była zwolenniczką Brexitu w referendum z 2016 roku. Teraz jednak - w sytuacji, gdy wielu polityków Partii Konserwatywnej odwraca się od May, w związku z niesatysfakcjonującym ich kształtem umowy ws. brexitu, Leadsom oświadczyła, że ona nie ma zamiaru odchodzić z gabinetu.

- Pozostaję w rządzie, ponieważ jest wiele pracy do zrobienia, aby doszło do brexitu, który premier chce przynieść ludziom, w związku z czym jestem zdeterminowana, by wspierać ją w dokonaniu tego - powiedziała Leadsom w parlamencie.

Wcześnie z rządu odeszło dwóch ministrów - minister ds. brexitu, Dominic Raab oraz minister pracy i emerytur, Esther McVey. Przed tygodniem w akcie sprzeciwu wobec kształtu umowy ws. brexitu z rządu odszedł minister transportu Jo Johnson.