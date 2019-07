Trudno się dziwić, że inwestor i kupiec kierują się niską ceną

W idealnym świecie wszystkie budynki powinny być przyjazne dla środowiska, a miasta dobrze zaplanowane i przyjazne dla mieszkańców. Niestety, nie żyjemy w idealnym świecie. Rozlewanie miast to zmora. Trudno się jednak dziwić, że wszyscy grają tak, jak pozwalają karty.

Deweloperzy budują mieszkania na obrzeżach, bo grunty są tam znacznie tańsze niż w centrum. Szczególnie że jest popyt na taki towar – relatywnie tańszy i dostępniejszy, choć nie bez wad. Dopiero później nabywcy mierzą się z problemami: niedociągniętą infrastrukturą, intensywnie i chaotycznie zabudowywanym sąsiedztwem czy pochłaniającym masę czasu dojazdem do centrum. Dobrym symptomem jest to, że na ostatniej sesji Rada Warszawy odrzuciła wnioski kilku deweloperów, którzy chcieli uzyskać zielone światło w trybie specustawy dla inwestycji na terenach bez dostępu do szkół (zgodnie z przepisami oferowali płacenie za dowóz dzieci).