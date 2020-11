Hotele kuszą gości pakietami home office

Tego rodzaju ofert szybko przybywa. Miejsce do pracy zdalnej proponują zarówno hotele w miastach, jak i kurortach. Choć obecne obostrzenia dopuszczają jedynie gości podróżujących służbowo, rozporządzenia są na tyle mało precyzyjne, że niektórzy hotelarze mogą balansować na ich granicy. – Można byłoby przyjąć gościa tylko do restauracji, meldując np. za symboliczną złotówkę. Nikt jednak nie sprawdzi, że zniknie po dwóch godzinach – mówi jeden z hotelarzy. Niektóre hotele na swoich stronach internetowych oferują w ramach pakietów home office także specjalne atrakcje dla dzieci. Trudno się jednak dziwić: obecna sytuacja i brak efektywnego wsparcia państwa stawiają hotelarzy pod ścianą.

Ale home office nie pomoże hotelom. Najprawdopodobniej ograniczy się do nielicznych przypadków. – Jaki jest sens bycia w hotelu, skoro nie można się spotykać z innymi? Przy stoliku obcy nie mogą ze sobą siedzieć. Przy takich ograniczeniach to nie ma sensu – uważa Witold Ignatowski, doradca w sieci hotelowej Hotele DeSilva. Tadeusz Gołębiewski, właściciel sieci hoteli Gołębiewski, przyznaje, że zdarzały się pytania przedsiębiorców o możliwość pracy zdalnej w jego hotelach. – Firmy nie mają pieniędzy, chciałyby wynajmować pokoje za bezcen. To nie ma sensu – mówi. Tymczasem zdaniem Dariusza Futomy, partnera zarządzającego Horwath HTL w Polsce, to próby walki o przetrwanie, a kreatywność hotelarzy przy tak restrykcyjnych ograniczeniach musi budzić podziw. – Trzymamy kciuki za powodzenie każdej inicjatywy, która pobudzi popyt. Ale jeśli będą kolejne restrykcje, łącznie z ograniczeniem przemieszczania się, to wysiłek hotelarzy pójdzie na marne. Nie należy zapominać, że hotele są w trudnej sytuacji od marca – mówi Futoma.