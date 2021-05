Glovo zgasiło strajk odłączając kurierów. Zandberg interweniuje

- Pracujący w oparciu o platformy cyfrowe, takie jak aplikacje dostawcze, to grupa, która szybko rośnie. Cyfrowy lokaut w Glovo pokazuje, że nie mają oni w zasadzie żadnych praw pracowniczych. Ich warunki pracy i płacy są zmieniane bez ostrzeżenia, ze skutkiem natychmiastowym. Prawo do strajku, które gwarantuje im art. 59 Konstytucji RP, może zostać w praktyce bez żadnych konsekwencji łamane – stwierdza Adrian Zandberg, poseł Lewicy Razem w interpelacji.

Kurierzy, którzy pracują dla aplikacji Glovo, podjęli próbę strajku przeciwko cięciu płac. Spotkał ich "cyfrowy lokaut". Dziś zwróciłem się z interpelacją w ich sprawie do @MRPiT_GOV_PL . Czas zagwarantować pracującym dla platform cyfrowych realną ochronę, w tym prawo do strajku! pic.twitter.com/hthJ7hjTc5

Historia strajku zaczęła się od tego, że 26 kwietnia Glovo zmieniło zasady rozliczania z pracującymi na rzecz firmy dostawcami dowożącymi klientom zamówione posiłki i zakupy. Nowe zasady, jak twierdzą kurierzy, są dla nich zdecydowanie niekorzystne, bo do kwietnia płacono im zarówno za dojazd po odbiór, jak i za drogę do klienta. Teraz, choć stawka kilometrowa wzrosła z 1,28 zł do 1,8, to naliczana jest tylko za drogę od punktu odbioru do klienta. Dodatkowo obniżeniu uległa także stawka za zlecenie – w Białymstoku, jak informował Spidersweb, spadła z 4,40 do 3 zł.