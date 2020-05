Polska stworzy korytarze turystyczne z wybranymi krajami

Polska będzie mogła tworzyć korytarze turystyczne z wybranymi krajami. Ale otwarte dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

– Jeśli lubisz tłumy, to tegoroczne lato będzie dla ciebie ciężkie – powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Bruksela przedstawiła w środę wytyczne dotyczące otwierania turystyki i transportu w czasach pandemii. To nie są obowiązkowe przepisy, bo sytuacja epidemiologiczna w 27 państwach Unii jest zróżnicowana i każde z nich powinno się poruszać w różnym tempie. KE ma jednak nadzieję, że wszyscy będą postępować według podobnych zasad i stopniowo granice wewnętrzne UE będą otwierane na przepływ osób. Poniżej dalsza część artykułu

Kluczowe, jak zaznacza Komisja, jest łagodzenie obostrzeń dopiero w sytuacji, gdy epidemia jest pod kontrolą i ma wyraźną tendencję spadkową. Poza tym państwa członkowskie muszą mieć zbudowane moce niezbędne do radzenia sobie z ewentualnym nawrotem epidemii, również spowodowanej napływem turystów. Jeśli zatem rząd uzna, że można się otwierać na turystów, to musi mieć zapewnione możliwości testowania w razie pojawienia się ognisk choroby oraz możność śledzenia kontaktów.

Powinien być też przygotowany logistycznie na izolację zarażonych, również turystów. Wreszcie jego moce szpitalne, w postaci liczby łóżek, stanowisk intensywnej terapii, respiratorów itp., także powinny uwzględniać napływ turystów.

Pora na nową fazę – Jesteśmy w fazie zero, teraz część państw będzie mogła przejść do fazy 1 – powiedziała Ylva Johansson, komisarz ds. wewnętrznych. Faza 1 to stopniowe otwieranie granic i znoszenie ograniczeń dotyczących podróżowania oraz otwieranie infrastruktury turystycznej. Jak szybko państwa to zrobią, zależy od ich suwerennych decyzji.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz, który już jest realizowany, to tworzenie tzw. turystycznych baniek. Czyli porozumień między dwoma lub więcej krajami o zbliżonej sytuacji epidemiologicznej odnośnie do swobodnego przepływu osób. Na taki układ zdecydowały się Litwa, Łotwa i Estonia – będzie on obowiązywał od piątku.

Jak pisaliśmy we wczorajszej „Rzeczpospolitej", premier Litwy nie wykluczył doproszenia do tej strefy Polski, o czym miał już wstępnie rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. O podobnych rozwiązaniach rozmawiają Chorwacja z Niemcami, Czechami i Austrią, a także Grecja z kilkoma krajami.

Zdaniem KE takie rozwiązania są dozwolone i pożądane, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, nie dyskryminują innych obywateli UE. Zatem Polska może np. uznać, że otwiera granicę z Niemcami, bo sytuacja epidemiologiczna jest tam pod kontrolą. Nie może jednak wpuszczać tylko obywateli Niemiec – musi pozostawić granicę otwartą dla wszystkich rezydentów UE, jeśli wjeżdżają z terytorium Niemiec. Po drugie, nie powinno się robić różnic pomiędzy państwami UE. A więc jeśli otwiera się granicę dla państwa w określonej sytuacji epidemiologicznej, to powinno się zrobić to samo dla innych państw o podobnej charakterystyce,

W kontekście otwierania turystyki Bruksela zaleca testy, maseczki, żele do dezynfekcji i inne środki bezpieczeństwa. Ale z kilkoma ważnymi zastrzeżeniami. Po pierwsze, testy. Mogą być pomocne w razie pojawienia się ognisk epidemii, ale ich stosowanie wobec wszystkich podróżnych udających się w określone miejsce nie daje żadnej gwarancji. Do zarażenia może bowiem dojść między wykonaniem testu a dotarciem na miejsce przeznaczenia.

Po drugie, mierzenie temperatury np. wszystkim pasażerom wchodzącym na pokład. – Można sobie wyobrazić sytuację, gdy dana osoba bierze przed podróżą środek na zbicie gorączki – zauważa Stella Kyriakides, komisarz UE ds. zdrowia.

Po trzecie, dystans społeczny. Po konsultacjach z biznesem KE nie zdecydowała się na rekomendowanie tego środka na pokładzie samolotu. Nie zaleca zatem zostawiania części miejsc pustych. – Przewoźnicy mają inne środki bezpieczeństwa, dotyczące m.in. filtrowania i przepływu powietrza na pokładzie – mówi Adina Valean, komisarz ds. transportu. Komisja poprosiła międzynarodową organizację przewoźników IATA o opracowanie innych środków, które mogłyby zwiększyć bezpieczeństwo na pokładzie.

Co ze zwrotem za bilety Bruksela zajmuje się też kwestią wykupionych już biletów i pakietów turystycznych, których nie można zrealizować z powodu pandemii. Wiele państw pozwala firmom na oferowanie klientom w ramach rekompensaty voucherów, czyli obietnicy zrealizowania tej samej usługi w przyszłości.

Komisja Europejska przypomina, że to do klienta należy wybór kompensaty i jeśli chce on gotówki, to musi ją otrzymać. Biorąc pod uwagę trudną sytuację przewoźników lotniczych, można zachęcać pasażerów do przyjmowania voucherów, jednak trzeba je uczynić bardziej atrakcyjnymi. Jeśli mimo to klient zażąda gotówki, to ma do niej prawo.