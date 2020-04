Andrzej Krakowiak: Próba unijnej solidarności

Dziś najlepszym sposobem wydaje się włączenie walki z koronawirusem w znaną i działającą z sukcesami od dziesięcioleci politykę spójności. Rozwiązanie takie budzi niepokój państw Europy Środkowej. Należą one przecież – z Polską na czele – do największych jej beneficjentów. Obawy przed tym, że nowe zadania znacząco skurczą pulę dostępną dla nich, są zrozumiałe. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, i będzie jeszcze czas, by o to zadbać. Ale może to dobra chwila, by wznieść się choć odrobinę ponad ten szkodzący Unii narodowy partykularyzm? W końcu, nawet jeśli jakimś cudem Polsce udałoby się wyjść z tego koronawirusowego zakrętu bez większego szwanku, na niewiele się to zda, jeśli dookoła pandemia zostawi po sobie zgliszcza.