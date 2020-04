Polskie firmy bez finansowej poduszki na trudne czasy

Dla prawie sześciu na dziesięć przedsiębiorstw marzec przyniósł spadek przychodów, który odnotowało prawie dwie trzecie firm usługowych i co druga produkcyjna W najgorszej sytuacji znalazły się mikrofirmy, spośród których aż 7 na 10 wykazało spadek dochodów. To one najczęściej nie mają żadnych rezerw finansowych- wynika z przeprowadzonego na początku kwietnia sondażu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Poniżej dalsza część artykułu