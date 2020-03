Unia apeluje, by szczególnie teraz chronić nasze spółki

To może nie przewrót kopernikański, bo tradycyjna i bezwarunkowa otwartość UE na inwestycje zagraniczne zaczęła być kwestionowana dwa lata temu, gdy UE zdała sobie sprawę, że Chiny kupują coraz więcej ważnych spółek w UE, nie rewanżując się wcale otwarciem swojego rynku na bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Co więcej, zakupów tych dokonują oczywiście spółki kontrolowane przez państwo, co pozwala postawić pytanie o motywacje kryjące się za tymi transakcjami.

Atmosfera zmieniła się na tyle, że nawet kraje tradycyjnie liberalne gospodarczo i popierające wolny handel oraz nieskrępowany przepływ kapitału, jak np. Holandia czy Szwecja, zgodziły się, że należy wprowadzić pewne ograniczenia. Dlatego UE w ubiegłym roku przyjęła rozporządzenie o monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zgodnie z nim państwa członkowskie są uprawnione do przywołania względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego dla możliwości zablokowania konkretnych transakcji. KE przypomniała państwom członkowskim, że mają taki instrument w ręku, a ochrona zdrowia publicznego „należy do nadrzędnych względów interesu ogólnego".

– UE jest otwarta na inwestycje zagraniczne i chcemy, by tak pozostało. W obecnych okolicznościach musimy jednak pogodzić tę otwartość z odpowiednimi kontrolami. Musimy wiedzieć, kto inwestuje i w jakim celu – powiedział Phil Hogan, komisarz UE ds. handlu. Teraz KE wydała wytyczne, które pomogą rządom stosować ten instrument monitorowania w praktyce, szczególnie w obecnym kontekście kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. I zachęca państwa dysponujące takim mechanizmem do jego wykorzystywania, a te, które jeszcze go nie mają – do jego stworzenia.