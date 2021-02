Gowin rozgniewał przedsiębiorców. Chcą rozszerzenia tarcz

– Moja firma wynajmuje namioty na różnego typu imprezy plenerowe. Od marca obowiązuje zakaz organizowania imprez masowych. Zatrudniam czterech pracowników, czasami do ośmiu–dziewięciu. Przychody spadły w różnych miesiącach o 75–80 proc. PKD nie kwalifikuje nas do pomocy – opowiadała Magdalena Leszczak-Wardęga.

– Od 25 lat prowadzę sklep z pamiątkami na krakowskim rynku. Z sukcesami. Teraz sytuacja jest tragiczna. Od marca notuję spadek przychodów o 80–90 proc. Przez zamknięcie hoteli, restauracji, muzeów, nie ma turystów. W marcu dostałam zwolnienie z ZUS i 5000 zł postojowego. Obecnie mój PKD nie kwalifikuje mnie do pomocy – mówiła Monika Tęcza.

– Jestem przedsiębiorcą z krótkim stażem. Dlatego nie kwalifikuję się do pomocy. Za moją salę zabaw, którą przez krótki czas wynajmowałam m.in. na imprezy urodzinowe, płacę 6000 zł czynszu miesięcznie – mówiła Ewelina Szmit. Przychodów nie ma, bo sala jest zamknięta.

Firm z dużymi spadkami przychodów, pozbawionych pomocy, są tysiące. Do tej pory rząd odmawiał forsowanego przez nie rozszerzenia wsparcia z tarcz na wszystkie firmy, które notują spadek przychodów o co najmniej 70 proc. Ich właścicieli rozzłościł wicepremier Jarosław Gowin, który stwierdził, że na pomoc nie zasługują, bo ich trudności nie mają związku z pandemią, lecz są wynikiem błędnych decyzji i strategii biznesowych. – Przed pandemią świetnie sobie radziliśmy. To lockdown dobija nasze firmy – mówili zgodnie.