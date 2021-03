Spadły zyski polskich firm. Które branże ucierpiały najmocniej?

W 2020 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były niższe od uzyskanych rok wcześniej – ocenia Główny Urząd Statystyczny we wtorkowej publikacji dotyczącej wyników przedsiębiorstw niefinansowych.

Przychody ogółem były niższe o 0,9 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania spadły o 0,8 proc. Wynik finansowy brutto wyniósł 142,5 mld zł wobec 147,3 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 26,3 mld zł (wobec 26,1 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 116,3 mld zł i był niższy o 4,1 proc. niż przed rokiem.

Zysk netto wykazało 80,4 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 81,8 proc. rok wcześniej). Wyniósł on 157,6 mld zł i był wyższy o 14 mld zł od uzyskanego w 2019 roku. Strata netto wyniosła zaś 41,4 mld zł i zwiększyła się o 18,9 mld zł w skali roku.

Wskaźnik rentowności obrotu netto spadł ogółem z 3,7 proc. do 3,6 proc. W największym stopniu pogorszenie tego wskaźnika odnotowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (gdzie spadł do minus 7,7 proc. z plus 8 proc. rok wcześniej), górnictwie i wydobywaniu oraz pozostałej działalności usługowej. Zaś poprawę odnotowano w siedmiu działach, m.in. ICT, energetyce, budownictwie czy handlu.