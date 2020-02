Rosja: Maski ochronne podrożały 35 razy AFP

Gwałtownie rośnie sprzedaż, a co za tym idzie i ceny wszystkiego, co może chronić Rosjan od koronawirusa z Chin. Popyt na maski ochronne zwiększył się 220 razy, ich cena skoczyła nawet 35 razy, pomimo to masek zaczyna brakować.