Za kratami liczą na solidarność

„Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie?". To tytuł książki (ebook) prezentowanej we wtorek przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. W kraju od 26 lat zarządzanym przez Aleksandra Łukaszenkę w ostatnich czterech miesiącach wypchnięto do podziemia ostatnie już niezależne media, wyrzucono zagranicznych korespondentów, a najodważniejszych lokalnych reporterów wsadzono do aresztu.

