Paweł Usow: Mińsk nie wie, co robić

Im bliżej jest termin podpisania programu dotyczącego integracji Białorusi i Rosji, tym większa jest presja Moskwy na władze w Mińsku. Gdyby Białoruś z tego zrezygnowała, byłaby to poważna porażka Kremla. Postanowił on więc uderzyć gospodarczo i stąd ostatnie decyzje w sprawie ropy. Łukaszenko ewidentnie próbuje uniknąć kolejnej wojny informacyjnej z Rosją.

To najważniejsze pytanie, na temat którego są jedynie spekulacje. Niewykluczone, że Łukaszenko liczy, że temat rozwiąże się sam, że Rosja np. zajmie się czymś innym, będzie miała jakieś inne kłopoty. A może chce dokument podpisać, ale ze świadomością, że nie będzie wykonywał jego postanowień. Szef białoruskiej dyplomacji Uładzimir Makiej jest jednym z tych, którzy mówili, że „nic strasznego się nie stanie". Wygląda na to, że w ten sposób próbują siebie uspokajać. Nie wiedzą, co robić, jakie podejmować kroki. To przypomina człowieka, którego biją, a on myśli jedynie o tym, by nie bili mocniej.