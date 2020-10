Rosja wystawiła list gończy za Cichanouską

Rosyjska agencja Ria Nowosti, powołując się na dane rosyjskiego MSW, podaje, że Swiatłanie Cichanouskiej w ojczyźnie grozi do trzech do pięciu lat więzienia. Wszystko przez sprawę karną, rozpoczętą wobec niej na Białorusi. Według rosyjskich mediów jest oskarżana o "nawoływanie do działań godzących w interesy bezpieczeństwa narodowego Białorusi".

