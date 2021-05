Dorabianie Pratasiewiczowi wizerunku nazisty

Białoruskie media rządowe starannie usiłują przekonać rodaków, że w zmuszonym w niedzielę do lądowania samolocie pasażerskim do Wilna z Aten leciał tak naprawdę nie współtwórca głównego opozycyjnego medium (kanału Nexta w komunikatorze Telegram), lecz terrorysta, najemnik, a nawet nazista.

– Mój syn w Donbasie wykonywał obowiązki dziennikarskie, ma mnóstwo zdjęć i reportaży stamtąd. A to, co mówią władze Białorusi, jest propagandą – mówi „Rzeczpospolitej" Dzmitry Pratasiewicz, ojciec aresztowanego w niedzielę dziennikarza. – Został aresztowany niewinny człowiek, więc postanowiono wykreować mu negatywny wizerunek, przedstawić jako wroga – dodaje. Wraz z żoną musiał opuścić ojczyznę, wyjechali do Polski. Jak twierdzi, ze względów bezpieczeństwa nie mogli dłużej przebywać na Białorusi.

– Reżim demonizuje wroga po to, by uzasadnić tę całą operację z uziemieniem samolotu Ryanaira. Dehumanizacja przeciwników politycznych to stała metoda władz Białorusi. Przypominam, że na listę osób związanych z terroryzmem Mińsk wpisał m.in. Swiatłanę Cichanouską (przebywającą na Litwie liderkę opozycji demokratycznej – red.) oraz Pawła Łatuszkę (byłego dyplomatę i ministra kultury – red) – mówi „Rzeczpospolitej" Aleksander Klaskouski, znany białoruski politolog. – W pierwszej kolejności próbują w ten sposób utwierdzić w przekonaniu funkcjonariuszy służb, że represje, które stosują, są słuszne. Ale też propaganda chce wyjść poza granice Białorusi, by przekonywać np. zachodnich polityków, że wspierają niewłaściwych ludzi – dodaje.