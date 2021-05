Rośnie twierdza nowej Eurazji

Białoruski przywódca postanowił skomentować niedzielny incydent z wymuszonym przez Mińsk lądowaniem na Białorusi pasażerskiego samolotu lecącego z Aten do Wilna w obecności wszystkich reżimowych VIP-ów. Na sali zgromadził deputowanych wyższej i niższej izby parlamentu, członków rządu, gubernatorów i urzędników. Tym razem postanowiono nie robić transmisji na żywo, a jedynie ograniczyć się do relacjonowania wybranych „złotych myśli" urzędującego od 1994 roku Łukaszenki.

Nazwisk wyprowadzonych z pokładu samolotu i aresztowanych Ramana Pratasiewicza oraz jego dziewczyny Sofii Sapiegi (jest obywatelką Rosji) nie wymienił. Nazwał jedynie blogera „terrorystą" i zasugerował, że „zatrzymani" pracowali dla „zagranicznych służb". Komentując wprowadzone przez UE wobec Białorusi sankcje, Łukaszenko powiedział, że „na Zachodzie nie mogli się porozumieć". – To Litwa i Polska w oszalały sposób domagały się sankcji. Polska w ogóle zachowuje się rozpasanie – przytacza słowa Łukaszenki związany z nim kanał w komunikatorze Telegram. Ale przeszedł też do gróźb, po które sięgał już nieraz w przeszłości. – Powstrzymywaliśmy narkotyki i migrantów, teraz sami będziecie je jeść, a ich łapać – rzucił.

Z takim bagażem emocji Aleksander Łukaszenko jedzie w piątek do rosyjskiego Soczi, by spotkać się z Władimirem Putinem. W środę przekonywał, że to nie on tak naprawdę jest „celem ataku Zachodu", lecz Rosja. Posunął się do deklaracji: nasz naród jest gotowy zostać „twierdzą nowej Eurazji".